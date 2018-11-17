القبض على 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، من ضبط 8 سائقين من متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة ، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى ، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية ،واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 8 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات : " محمد.م.ن"33 عاما مقيم العاشر من رمضان شرقية و"سيد.ع.ع"29 عاما مقيم العياط جيزة و"محمود.ع.س"26 عاما مقيم اجا دقهلية و"خليل.س.خ"42 عاما مقيم دائرة مركز فايد و"حاتم.م.ح"37 عاما سائق ومقيم زفتى غربية و"عبدالرشيد.م.ك"27 عاما مقيم الزقازيق شرقية، و"محمد.ع.ا"33 عاما مقيم العاشر من رمضان شرقية و"كرم.ر.م"30عاما مقيم منيا القمح شرقية، تم التحفظ على السائقين وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .