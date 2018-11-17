القبض على قائد السيارة المتسبب فى سقوط سور كوبرى صفط اللبن ومصرع شخصين

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على قائد السيارة المتسبب فى سقوط جزء من سور كوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين اليوم، السبت.

وتبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن قائد السيارة يعمل خطيب مسجد، اختلت عجلة القيادة من يده مما أسفر عن اصطدام السيارة بسور الكوبرى الحديد، حيث سقط جزء منه وأصاب شخصين تصادف مرورهما أسفل الكوبرى مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.



وذكر أحمد إبراهيم شاهد عيان على حادث سقوط جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى صفط اللبن ببولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع شخصين، أن سيارة اصطدمت بالسور الحديدى بالكوبرى، مما أسفر عن سقوط جزء منه، فأصاب شخصين تصادف سيرهما أسفل الكوبرى مما أسفر عن مفارقتهما الحياة فى الحال.

وأضاف شاهد العيان أن الحادث لم يسفر عن ضحايا آخر ين، مضيفا أن المتوفيين كانا يشتريان الخضروات من السوق المجاور لمكان الحادث، وتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور، ونجدة الجيزة، مؤكدا أن الحادث ليس الأول من نوعه، حيث تكرر سابقا فى مناطق متفرقة بصفط اللبن، وهو ما يمثل تهديدا لحياة المواطنين المقيمين بالمنطقة.



وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والمعاينة لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.