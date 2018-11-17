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القبض على عامل بتهمة قتل شاب ودفن جثته بصحراء التبين بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:32 م
القبض على عامل بتهمة قتل شاب ودفن جثته بصحراء التبين بسبب علاقة غير شرعية مع ابنته جثه_أرشيفيه
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الكلية، تحقيقاتها فى واقعة مقتل شاب على يد شخصين، بسبب علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وابنة أحد المتهمين.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها.

 

ومن خلال التحريات، تبين أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة ساعد أحد أقاربه باستدراج الضحية وقتله ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.

 

وعلى الفور تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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