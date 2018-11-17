العواصف والأمطار الغزيرة تفاقم مشاكل المشردين بسبب حريق كاليفورنيا

تشيكو (رويترز)

يواجه آلاف الأمريكيين الذين شردهم حريق الغابات الأكثر تدميرا فى ولاية كاليفورنيا، وبينهم مئات الأشخاص يعيشون فى خيام وسيارات، خطر هطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع مما قد يتسبب فى سيول وانهيارات طينية خطيرة.

وفر ما لا يقل عن 300 شخص من حريق كامب فاير واحتموا بمكان لانتظار السيارات فى متجر وولمارت بمدينة تشيكو التى تبعد نحو 24 كيلومترا إلى الغرب من بلدة باراديس التى دمرها الحريق فى الثامن من نوفمبر.

وتقول الشرطة إن ما يربو على 1000 شخص فى عداد المفقودين، وتم التعرف على رفات 71 شخصا على الأقل حتى الآن.

وقال برايان ماى، المتحدث باسم مكتب خدمات الطوارئ فى كاليفورنيا، إن من المتوقع هبوب عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة هذا الأسبوع لذا طلبت السلطات من الناس مغادرة مكان انتظار السيارات فى وولمارت بحلول بعد ظهر غد الأحد.