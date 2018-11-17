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الصحة تعلن ادخالها خدمات جديدة بشمال سيناء .. تعرف عليها

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:31 م
الصحة تعلن ادخالها خدمات جديدة بشمال سيناء .. تعرف عليها مستشفى العريش العام
شمال سيناء - محمد حسين
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اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء  عن ادخال خدمات صحية جديدة بالمحافظة خلال الساعات الماضية .
 
واشار البيان ان هذه الخدمات تشمل تجهيز وحده صحية بحي الكرامة شرق مدينة العريش،بالتعاون مع لجنة إعمار سيناء ووزارة الصحة، تخفيفا من معاناة المواطنين، خلال الاسبوعين القادمين،  لتقديم  أفضل خدمة صحية لأهالى بحي الكرامة
 
وتشغيل   3 مفارن جديدة  للنفايات  للتخلص من النفايات الخطرة بطريقه امنه وصحيحه حفاظا علي صحه المواطنين بمستشفيات العريش العام وبئر العبد المركزي والشيخ زويد المركزى تم  تركيب مفرمه بمستشفى  العريش العام وجاري تركيب مفرمه بمستشفي الشيخ زويد المركزى .
 

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