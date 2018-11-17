الصحة الروسية: وفاة 100 نازح بالعدوى فى مخيم "الركبان" بسوريا

موسكو أ ش أ

أكدت وزارة الصحة الروسية، الجمعة، أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم فى مخيم الركبان فى سوريا خلال شهر بسبب الأمراض ونقص الرعاية الطبية.

وقال سيرجى جرابتشاك ممثل وزارة الصحة الروسية - فى اجتماع للمقر الرئاسى الروسى والسورى لعودة اللاجئين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - إنه بسبب الوضع الصحى والوبائى الكارثى فى ​​المخيم، هناك احتمال لانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، لأن اللاجئين لا يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف جرابتشاك أنه: "فى الشهر الماضي، مات أكثر من 100 شخص فى الركبان، مؤكدا أن الوضع صعب وكارثى فى المخيم".

وكان أمين عوض مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أعلن - فى وقت سابق - أن مخيم الركبان للاجئين فى سوريا لا يمكن أن يعمل على أساس دائم، ويجب إيجاد حل يسمح بإعادة النازحين إلى منازلهم.