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السيسي: مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:34 م
السيسي: مصر عازمة على العمل مع كافة الأطراف لزيادة الوعى بقضية التنوع البيولوجى الرئيس السيسى
كتبت آية دعبس
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد عزمها العمل مع كافة الأطراف، لزيادة الوعى يقضية التنوع البيولوجى، والأخطار التى تحيط بها، والأثار شديدة السلبية المترتبة على تدهوره، والتى لابد أن نقدر معه ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية، لاتمام الدمج بين التنوع البيولوجى، والقطاعات المعنية.
 
وأعرب السيسى، خلال كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، قبل مغادرته المؤتمر، عن صادق أمنياته لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بالتوفيق، وأن يتحقق الهدف المرجو منها، مرحبا بالوفود المشاركة به.
 

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