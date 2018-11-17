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السلطان قابوس يرعى العرض العسكرى الخاص بالاحتفالات الوطنية العمانية

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:33 م
السلطان قابوس يرعى العرض العسكرى الخاص بالاحتفالات الوطنية العمانية السلطان قابوس بن سعيد، سلطان لطنة عمان
كتب مصطفى عنبر
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تحتفل  سلطنة عُمان غدا  الاحد 18   نوفمبر بالعيد الوطنى الثامن  والأربعين، ويشمل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان برعايته  العرض العسكري الذي يقام يوم الاحد على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني .

 

وتشارك في العرض العسكري وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني.

 

 ويشهد العرض كبار المسئولين من عسكريين ومدنيين. وابتهاجا بهذه المناسبة تتواصل فعاليات متنوعة في مختلف المحافظات  والولايات ، خلال فترة  الاحتفالات ، وتشمل  العديد من المهرجانات والاحتفاليات تزامنًا مع العيد الوطني.

 


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