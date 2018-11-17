السفير العراقى لدى موسكو: روسيا تستطيع مساعدتنا باستعادة الآثار المهربة

موسكو أ ش أ

قال السفير العراقى لدى موسكو حيدر منصور هادى العذارى، إن روسيا كانت حليفًا استراتيجيًا مهمًا وحقيقيًا فى القضاء على الإرهاب فى العراق.

وأكد السفير العراقى - فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة - وجود مباحثات بين بغداد وموسكو فى مجال المتاحف وتبادل الخبرات، ومن الممكن توقيع اتفاقية بين وزارة الثقافة العراقية ومتاحف الأرميتاج قريبًا بهذا الخصوص.

وأشار الدبلوماسى العراقى إلى أن بلاده تحاول ملاحقة الآثار المهربة بسبب الإرهاب وروسيا تستطيع تقديم الكثير فى هذا المجال.