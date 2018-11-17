السجن 3 سنوات لعاطلين لقيامهما بتزوير محررات رسمية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطلين قاما بتزوير محررات رسمية، بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامى سمير.

تعود أحداث القضية رقم 3756 لسنة 2010، عندما اتهمت النيابة المتهمين "عبدالمنعم م ال ب" عاطل، مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، و"عيد م إ" عاطل، مقيم منشية سعدون مركز بلبيس، بأنهما فى غضون عام 2007 قاما بالتزوير فى محررات رسمية، حيث أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشترطا بالتحريض مع مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى بتزوير محضر تصديق رسمى منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمان بتزوير خاتم شعار الجمهورية ووزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى من أجل تزوير عقد بيع شقة سكنية على خلاف الحقيقة، وبالعرض على نيابة بلبيس العامة، قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.