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الرئيس السيسى يصل قاعة افتتاح فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:03 ص
الرئيس السيسى يصل قاعة افتتاح فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى الرئيس السيسى
كتبت- آية دعبس
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.
 
وتعد مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث، الذى يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجى.
 
انعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، الذي سترأسه مصر حتي عام 2020، يمنح مزيدا من الفاعلية لدور مصر ورؤيتها في صنع القرارات والسياسات ذات الصلة، الأمر الذي يرسخ الدور الريادي لمصر ومكانتها في هذا المجال الهام، ويعكس اهتمام الدولة بقضايا التنمية المستدامة، ومن ثم يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لهذا القطاع بهدف الحفاظ على البيئة ودعم السياحة، وصون المحميات الطبيعية المصرية التي تشغل حوالي 15٪ من المساحة الجغرافية للقطر المصري والموزعة على 30 محمية طبيعية على مستوى الجمهورية يتردد عليها ملايين الزوار سنويا.

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الرئيس السيسى

مؤتمر التنوع البيولوجى

شرم الشيخ

2020




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