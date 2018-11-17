الرئيس السيسى: مصر وضعت دستورا قويا يتضمن أسسا للحفاظ على البيئة

كتب ــ محمد شرقاوى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر وضعت دستور قويا ذو أسس قوية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية فى البلاد، مضيفا أن مصر تحافظ على مكونات البيئة كافة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى مؤتمر مؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، أن استهلاك العالم سنويا يزيد بنسبة أكبر من 30% عما تنتجه النظم من موارد، مضيفا أن المجتمع الدولى أكد ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى، مؤكدا أن المؤتمر يأتى فى وقت يواجه فيه التنوع البيولوجى مخاطرا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل، لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أوضح أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذى يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئي، ومنبرا مهما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجى.