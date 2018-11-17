الداخلية تضبط ألفين قطعة سلاح بينها جرينوف و198 بندقية و24 كيلو هيروين × 10 أيام

كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن حملات أمنية استمرت عشرة أيام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الجريمة بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.

جانب من المضبوطات

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقوات الأمن المركزى بتوجيه عدة حملات أمنية وانضباطية (بكافة محافظات الجمهورية).

جانب من المضبوطات

وأسفرت جهودها خلال 10 أيام في مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وورش تصنيعها عن ضبط (2181) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن مدفع جرينوف و ( 3 ) رشاش و( 198 ) بندقية آلية و( 15 ) بندقية رصاص و( 463 ) بندقية خرطوش و(191) طبنجة و( 1310 ) فرد محلى الصنع و ( 7063 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و ( 255 ) خزينة أسلحة نارية متنوعة وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها و ( 2690 ) قطعة سلاح أبيض.

أسلحة نارية

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة تم ضبط ( 2692 ) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها ( 2783 ) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (761,579 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (127,593 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (24,511 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 3,126 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 11 جرام )و(108873) قرص مخدر مختلف الأنواع .

مواد مخدرة

ومجال ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة التخليقية تمرضبط ( 357 ) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها ( 381 ) متهم .. وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 53,810 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 16,229 كيلو جرام ) .

جانب من الحملة

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ( 47 ) تشكيل عصابى ضموا ( 151 ) متهم ، إرتكبوا ( 270 ) حادث سرقة متنوع.

ضبط داجات بخارية

وفى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين تم سجين هارب، 582 ) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، ( 126 ) مراقب هارب .

أسلحة نارية

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط ( 266 ) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وجرائم السرقات بالإكراه .. وبحوزتهم 2 بندقية آلية و( 17 ) بندقية خرطوش و ( 12 ) طبنجة و ( 72 ) فرد محلى الصنع و( 150 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و ( 148 ) قطعة سلاح أبيض .

مواد مخدرة

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائي بينهم ( 3270 ) حكم جنائى .. من بينهم ( 12 حكم بالإعدام و 269 حكم بالسجن المؤبد ) و( 208619 ) حكم حبس جزئى . و( 37980 ) حكم حبس مستأنف و ( 391669 ) حكم غرامة.

و ( 94665 ) حكم مخالفة

اسلحة نارية

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار بالألعاب النارية تم ضبط ( 24 ) قضية إتجار فى الألعاب النارية .. ضبط خلالها ( 23 ) طبنجة صوت و ( 1035 ) طلقة صوت و ( 795841 ) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .

ضبط تشكيل عصابى سرقة سيارات

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط عدد ( 4791 ) دراجة نارية مخالفة ( 2818 بدون لوحات، 1973 بدون تراخيص ) .

اسلحة نارية

وقي مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم ضبط ( 44 ) سيارة مُبلغ بسرقتها و ( 104 ) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها .

اسلحة نارية

وفى مجال القضايا المتنوعة تم ( 298873 ) مخالفة مرورية متنوعة و ( 125 ) سائق أثبتت التحاليل إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة و ( 31373 ) مخالفة مرافق متنوعة و ( 821 ) مخالفة بيئية متنوعة و ( 322 ) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية و ( 45 ) قضية أموال عامة متنوعة و ( 9418 ) قضية تموينية متنوعة .

اسلحة نارية

و ( 95083 جنحة سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد) ، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة فى عدد ( 94990 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد ) ،وتنفيذ عدد ( 6496 ) حكم حبس جزئى و ( 550 ) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، عدد ( 1651 ) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و ( 745 ) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و101 ) قضية فى مجال حماية الأراضى الزراعية ، و ( 472 ) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و ( 184 ) فى مجال حماية الملاحة الداخلية والبحرية ، تنفيذ إزالة عدد ( 2821 ) لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين ( 1471 ) لنش وباخرة سياحية و ( 789 ) قضية أحداث متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

أسلحة نارية