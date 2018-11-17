video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط ألفين قطعة سلاح بينها جرينوف و198 بندقية و24 كيلو هيروين × 10 أيام

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:14 م
الداخلية تضبط ألفين قطعة سلاح بينها جرينوف و198 بندقية و24 كيلو هيروين × 10 أيام أحد التهمين المضبوطين من قبل الحملة وبحوزته أسلحة نارية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
إضافة تعليق

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن حملات أمنية استمرت عشرة أيام في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الجريمة بشتى صورها ومواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وتجار المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.56
جانب من المضبوطات

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقوات الأمن المركزى بتوجيه عدة حملات أمنية وانضباطية (بكافة محافظات الجمهورية).

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.57 (1)
جانب من المضبوطات

وأسفرت جهودها خلال 10 أيام في مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة البيضاء وورش تصنيعها عن ضبط (2181) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن مدفع جرينوف و ( 3 ) رشاش  و( 198 ) بندقية آلية و( 15 ) بندقية رصاص و( 463 ) بندقية خرطوش و(191) طبنجة و( 1310 ) فرد محلى الصنع  و ( 7063 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة و ( 255 ) خزينة أسلحة نارية متنوعة  وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها و ( 2690 ) قطعة سلاح أبيض.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.57
أسلحة نارية

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة تم ضبط ( 2692 ) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها ( 2783 ) متهم وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (761,579 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (127,593 كيلو جرام ) وكمية  من مخدر الهيروين وزنت (24,511 كيلو جرام ) وكمية  من مخدر الأفيون وزنت ( 3,126 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الشابو وزنت ( 11 جرام )و(108873) قرص مخدر مختلف الأنواع .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.58 (1)
مواد مخدرة

ومجال ضبط قضايا الإتجار فى المواد المخدرة التخليقية تمرضبط ( 357 ) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها ( 381 ) متهم .. وبحوزتهم كمية  من مخدر الإستروكس وزنت ( 53,810 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 16,229 كيلو جرام ) .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.58 (3)
جانب من الحملة

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ( 47 ) تشكيل عصابى ضموا ( 151 ) متهم ، إرتكبوا ( 270 ) حادث سرقة متنوع.

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.58
ضبط داجات بخارية

وفى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين تم سجين هارب، 582 ) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، ( 126 ) مراقب هارب .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.59 (1)
أسلحة نارية

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط  ( 266 ) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وجرائم السرقات بالإكراه .. وبحوزتهم 2 بندقية آلية  و( 17 ) بندقية خرطوش و ( 12 ) طبنجة و ( 72 ) فرد محلى الصنع  و( 150 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة  و ( 148 ) قطعة سلاح أبيض .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.59 (2)
مواد مخدرة

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائي بينهم ( 3270 ) حكم جنائى .. من بينهم ( 12 حكم بالإعدام و 269 حكم بالسجن المؤبد ) و( 208619 ) حكم حبس جزئى . و( 37980 ) حكم حبس مستأنف و ( 391669 ) حكم غرامة.

و ( 94665 ) حكم مخالفة

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.59 (3)
اسلحة نارية

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار بالألعاب النارية تم ضبط  ( 24 ) قضية إتجار فى الألعاب النارية .. ضبط خلالها  ( 23 ) طبنجة صوت و ( 1035 ) طلقة صوت و ( 795841 ) صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.59
ضبط تشكيل عصابى سرقة سيارات

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط عدد ( 4791 ) دراجة نارية مخالفة ( 2818 بدون لوحات، 1973 بدون تراخيص ) .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.47.00 (1)
اسلحة نارية

وقي مجال ضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم ضبط  ( 44 ) سيارة مُبلغ بسرقتها و ( 104 ) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.47.00 (2)
اسلحة نارية

 

وفى مجال القضايا المتنوعة تم  ( 298873 ) مخالفة مرورية متنوعة و ( 125 ) سائق أثبتت التحاليل إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة و ( 31373 ) مخالفة مرافق متنوعة و ( 821 ) مخالفة بيئية متنوعة و ( 322 ) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية و ( 45 ) قضية أموال عامة متنوعة و ( 9418 ) قضية تموينية متنوعة .

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.47.00 (3)
اسلحة نارية

و ( 95083 جنحة سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد) ، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة فى عدد ( 94990 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد ) ،وتنفيذ عدد ( 6496 ) حكم حبس جزئى و ( 550 ) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، عدد ( 1651 ) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و ( 745 ) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و101 ) قضية فى مجال حماية الأراضى الزراعية ، و ( 472 ) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و ( 184 ) فى مجال حماية الملاحة الداخلية والبحرية ، تنفيذ إزالة عدد ( 2821 ) لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين ( 1471 ) لنش وباخرة سياحية و ( 789 ) قضية أحداث متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

 

WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.46.56 (1)
أسلحة نارية
WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.47.00
اسلحة نارية
WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.47.01 (1)
اسلحة نارية
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصنفات تضبط 8 قنوات ومطابع لعملها بدون ترخيص

الداخلية

عاجل

حوادث

اخبار الحوادث




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة