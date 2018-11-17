"الخدمات البيطرية" تحصن 4.8 مليون رأس ماشية ضد أربعة أمراض وبائية

أكدت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الماشية من الأمراض الوبائية، أن الحملات خلال الشهر الماضى أسفرت عن تحصين (2,242,963) رأسًا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية (1,920,640) رأسًا ضد مرض حمى الوادى المتصدع، و(90,899) رأسًا ضد مرض جدرى الضأن والجلد العقدى، (166,676) رأسًا ضد مرض التسمم الدموى وتحصين (349) رأسًا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن مواجهة الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤكدة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع قدوم فصل الشتاء يتم تكثيف حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية فى جميع محافظات الجمهورية.

وطبقًا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائى بالهيئة تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.