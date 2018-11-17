الخارجية الأمريكية تبدى قلقها من الاعتقالات فى تركيا

واشنطن /أ ش أ/

أبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نوريت، قلق بلادها بشأن توقيف تركيا لعدد من الناشطين والصحفيين المرتبطين بجمعية أنطاليا الثقافية.

وقالت المتحدثة - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إن الشفافية وحكم القانون وحرية التعبير هى أسس جوهرية فى ديمقراطية سليمة، لافتة إلى أن العلاقات الأمريكية التركية تزدهر بازدهار الديموقراطية التركية.

وحثت الخارجية الأمريكية تركيا على احترام حرية التعبير والتجمع وضمان محاكمات نزيهة وقضاء مستقل وإطلاق سراح من أوقفوا تعسفيا.