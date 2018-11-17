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الحشد الشعبى العراقى يعلن استهداف تجمع لتنظيم داعش فى الجانب السورى

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:15 ص
الحشد الشعبى العراقى يعلن استهداف تجمع لتنظيم داعش فى الجانب السورى القوات العراقية
أ ش أ
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أكد قائد عمليات قوات الحشد الشعبي في العراق لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح اليوم السبت، استهداف تجمع لتنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب السوري.

وقال مصلح ـ في تصريح أوردته قناة السومرية نيوزالعراقية ـ انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة استهدفت القوة الصاروخية للحشد الشعبي فجر اليوم تجمعا لعناصر داعش في منطقة الباغوز في الجانب السوري"، لافتا إلى أن الضربات حققت إصابات دقيقة في صفوف مسلحي التنظيم.

وأضاف أن قوات الحشد الشعبي كثفت تواجدها على الحدود مع سوريا لمنع تسلل عناصر داعش باتجاه الأراضي العراقية.

وكانت قوات الحشد الشعبي قد أعلنت في وقت سابق اليوم استهداف مجموعة من عناصر تنظيم داعش بقصف جوي، شمال شرقي ديالى أسفر عن مقتلهم .

 


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