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الجيش اليمنى يسيطر على جبال تحيط بمديرية حيدان بصعدة

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:30 م
الجيش اليمنى يسيطر على جبال تحيط بمديرية حيدان بصعدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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أعلنت ألوية العروبة بالجيش الوطني اليمني سيطرتها على جبال تحيط بمديرية حيدان في صعدة وتفرض عليها سيطرة نارية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم السبت، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.

وكان الجيش اليمني قد سيطر الأربعاء الماضي على حصن باقم في محافظة صعدة والعديد من المواقع والقرى المحيطة به، بعد معارك خاضها مع ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر يمنية، إن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف، شنت هجوما واسعا تمكنت خلاله من السيطرة على حصن باقم الاستراتيجي، كما تمكنت من السيطرة على القرى المحيطة بالحصن وعدد من المواقع الهامة.

 

 


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