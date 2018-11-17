الجيش النيجيرى يحبط هجوما لبوكو حرام على قاعدة عسكرية

وكالات

صدّت القوات النيجيرية هجوما شنه مسلحون تابعون لحركة بوكو حرام على قاعدة عسكرية فى شمال شرق البلاد أسفر عن مقتل جندى وجرح أربعة آخرين، على ما أعلن الجيش وميلشيات تحارب معه السبت.

وهاجم مسلحون قدموا على متن عدة شاحنات بصواريخ مضادة للطائرات قاعدة عسكرية فى قرية كيكينو قرب بلدة مونغونو فى ولاية بورنو المضطربة بشمال شرق نيجيريا، على ما قالت المصادر.

وأحبطت القوات النيجيرية الهجوم بعد قتال استمر نحو ثلاث ساعات تدخل خلاله الطيران العسكري، كما ارسلت تعزيزات عسكرية من مونغونو.

وقال مسؤول عسكرى فى مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو إنّ "الإرهابيين قاموا بمحاولات بائسة للسيطرة على القاعدة لكن تم صدهم بعد قتال عنيف".

وتابع المصدر الذى فضّل عدم ذكر اسمه "للأسف فقدنا جنديا فى الاشتباك فيما جرح أربعة آخرون".

ولم يعرف بعد حجم الأضرار التى تكبدها المسلحون فى الاشتباك العنيف