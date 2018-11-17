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الجنايات تجدد حبس 7 متهمين من "طلائع حسم" الإرهابية 45 يوما

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:49 م
الجنايات تجدد حبس 7 متهمين من "طلائع حسم" الإرهابية 45 يوما محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، اليوم، السبت، تجديد حبس 7 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ"طلائع حسم" الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.

 

كما قررت المحكمة تجديد حبس 3 متهمين بتهمة نشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 621 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

 

 

 


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