الجنايات تجدد حبس المتهم بالهجوم على كنيسة حلوان

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس الإرهابي إبراهيم إسماعيل، المتهم بارتكاب بالهجوم المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان، لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت نيابة للمتهم ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، وتنفيذًا لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي "بندقية"، وذخائر مما تُستعمل عليه والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة قنابل هجومية وذلك بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.