التنوع البيولوجي في فعاليات اليوم السادس لبرنامج الطفل بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم السبت فعاليات اليوم السادس من المرحلة الأولى(نظام قديم) بالدورة الرابعة لبرنامج جامعة الطفل، والمنعقد بالتعاون بين جامعة قناة السويس وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتورعاطف محمد أبوالنور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورطارق راشد رحمي-نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتورة راندا عبد العليم المنيرأستاذ مناهج الطفل المساعد بكلية التربية.

واشتملت فعاليات اليوم السادس على العديد من الأنشطة المتنوعة في مجال التنوع البيولوجي: ومن بينها تعريف التنوع البيولوجي،تصميم السلاسل الغذائية، تصميم نماذج لمواطن كائنات حية مختلفة، لعب أدواركائنات حية،جولة في متحف العلوم، وتم تنفيذ الأنشطة في قسم النبات وعلم الحيوان بكلية العلوم، وقام بالتنفيذ الدكتورة إشراق كمال خفاجي رئيس قسم النبات بكلية العلوم جامعة قناة السويس .