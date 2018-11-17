video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمساحات من 600 لـ 16 ألف متر

"التنمية الصناعية" تعلن توافر مساحات أراضى فى مدينى العاشر من رمضان وبدر

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:30 م
"التنمية الصناعية" تعلن توافر مساحات أراضى فى مدينى العاشر من رمضان وبدر الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن بدء الطرح الخاص للأراضى الصناعية فى كلا من مدينة " العاشر من رمضان، بدر " لإقامة مشروعات فى قطاعات " غزل ونسيج وهندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء"

وقالت الهيئة فى منشور للمستثمرين، إن المساحات المتاحة من 600 متر إلى 16 ألف متر مربع على أن يتوجه الراغبين فى التقدم للأراضى لمقر الهيئة لسحب كراسة الشروط نظير مبلغ ألفين جنيه لا يرد.

وأضافت الهيئة، أن شروط التقدم للحصول على الأرض هى تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط وتوريد تأمين ابتدائى قدره 100 ألف جنيه كجدية حجز تخصم يتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض فى حالة التخصيص أو رد المبلغ فقط فى حالة عدم التخصيص.

وكشفت، أنها تتيح كراسات الشروط بدءا من يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 حتي الخميس 6 ديسمبر 2018.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة  أن يتم تقديم الطلبات الخاصة بالأراضى المتاحة فى مدينة بدر بدءا من يوم الأحد 16 ديسمبر 2018 حتي الخميس 20 ديسمبر 2018، ويتم تقديم طلبات مدينة العاشر من رمضان بدءا من الأحد 23 ديسمبر حتي الخميس 27 ديسمبر بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية  .

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يناقش إنشاء مقر للتنمية الصناعية ومركز خدمات المستثمرين

هيئة التنمية الصناعية تعلن توافر أراضى للمستثمرين بمنطقة ألف مصنع

التنمية الصناعية

الاراضى الصناعية

اخبار الاقتصاد

الهيئة العامة للتنمية الصناعية




لا تفوتك
رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

رئيس الوزراء يغادر إلى أديس أبابا للمشاركة فى قمة الاتحاد الأفريقى

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

تشكيل لجنة عليا لمتابعة ضخ الأسطوانات لتفادى أزمة البوتاجاز فى الشتاء.. اجتماع أسبوعى لمراجعة معدلات الطرح.. المصيلحى لـ"اليوم السابع ": التوسع فى خدمة توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

الأوقاف تواجه الدواعش بالقارة العجوز.. خطة لنشر الوسطية وتدريب دعاة وعقد مؤتمرات بأوربا.. طرح بديل عن تيارات مغتربة ترفض دعم التعايش بالغرب.. نشر المطبوعات وملتقيات نقاشية مشتركة وزيارات متبادلة وخطب بالمساجد

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 17 - 11 - 2018 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة