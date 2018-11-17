"التضامن" تكثف استعدادها للتعامل مع الأزمات فى المحافظات بنماذج المحاكاة

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، جهودها فى دعم استراتيجيها للتخفيف من آثار الكوارث والتقليل من مخاطرها حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ عدد من تجاربالمحاكاة الحية على مستوى عدد من محافظات الجمهورية لسيناريوهات مواجهة أزمات وإقامة معسكرات للإيواء فى إطار الاستعدادا لموسم الشتاء والإجراءات الاحترازية نحو مواجهة الازمات والكوارث حيث

وقال محمد عثمان، رئيس قطاع المديريات العام بوزارة التضامن الاجتماعى فى تصريحات اليوم، إن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى عبر رفع الاستعدادات بادارات الاغاثة بالوزارة ومستوى الجاهزية القائمة بمراكز الإغاثة بالمديريات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع الكارثة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقديرالموقف ونقاط الضعف.

وأقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية معسكرا للأيواء العاجل بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة من ديوان محافظة المنوفية وزارتى الشبب والرياضة والتربية والتعليم والصحة وعدد من الجمعيات الأهلية ومرفق الإسعاف والهلال الأحمر، حيث تم تنفيذ محاكاة موجود كارثة على اثرها تم الدفع بمهمات الاغاثة وإقامة معسكرا للإيواء بسعة 200 مصار بما يشمل 50 خيمة، حيث تم تقديم كافة سبل المعيشة للمضارين.

وعلى الجانب الآخر، قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية باجراء محاكاة خلال نوفمبر الجارى تمثل حدوث كارثة لانهيار عقارين وتضرر150 فرد حيث تم على الفور الدفع بفريق الاغاثة بالمديرية بالتنسيق مع الهلال الأحمر والدفع بمهمات الإغاثة من الأسرة والبطاطين والمواد الغذائية وغيرها وتم التعاون مع الأجهزة المعنية باقامة معسكرا للإيواء بسعة 50 خيمة ويسع 150 فرد شمل المعسكر الخيم الإدارية والصحية ونقطة اتصال ومطبخ ووحدات تعليمية وقد تمت المحاكاة بنجاح بمشاركةالهلال الاحمر ومديريات الصحة والتموين والشباب والرياضة والأوقاف والاسعاف والمرور مشاركة سيارات الإسعاف والمطافئ وسيارات مواد تموينية والمياه.