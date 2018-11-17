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"التضامن" تغلق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة

السبت، 17 نوفمبر 2018 03:22 م
"التضامن" تغلق حضانة الإسكندرية لحين انتهاء تحقيقات النيابة غادة والى وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة
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تواصل  وزارة التضامن الاجتماعى، جهودها لتطورات الموقف القانونى لحالة حضانة جنة الطفل السعيد بالاسكندرية والتى انتشر فيديو لإساءة معاملة أحد الأطفال بها، وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتشكيل لجنة من إدارة الأسرة والطفولة وفريق التدخل السريع بالإسكندرية، وتم عمل محضر إغلاق إدارى للحضانة، وإقرار من مالكة الحضانة بغلق الحضانة وهو إجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات فى الدعوى الجنائية بالنيابة.
 
 
وأضافت الوزارة  فى بيان اليوم، أنه تم عمل محضر باستلام 10 سجلات وهم (سجل الهيكل الوظيفي، قيد الرضع، حضور المدرسات، اشتراكات الرضع، حضوروغياب الرضع، حضور وغياب الاطفال الكبار ، اشتراكات الكبار، قيد الاطفال، البرنامج اليومي، سجل الايرادات والمصروفات" وكذلك عمل محضر سماع أقوال 4 أولياء أمور حول الواقعة وكيفية معاملة الحضانة والمشرفات بالحضانة، والذين أكدوا على حسن عمل الحضانة والقائمين عليها من رعاية وعناية للأبناء ولا توجد ايشكوى سابقة على الحضانة خلال الخمس سنوات السابقة.
 
 
جدير بالذكر، أنه تم عرض مديرة الحضانة والمشرفات الأربعة على النيابة أمس الجمعة الماضى، وتم صرف المشرفات من النيابة بدفع كفاله مالية  لكل منهم قيمته (500 جنيه ) وتم إخلاء سبيل مديرة الحضانة لعدم ثبوت أى إدانة لها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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