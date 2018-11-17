وقال قائد قوات البيشمركة أبو بكر زيباري - في تصريح لراديو ( سوا ) الأمريكي - " إن تهديدات تنظيم داعش لم تصل إلى حدود محافظة دهوك وسهل نينوى وحتى الحدود السورية لايوجد أي تواجد لمسلحي التنظيم ضمن قواطع مسئولية البيشمركة " .

وأشار إلى أن القوات على أتم استعداد لأي مواجهة مع تلك العناصر الإرهابية .. مضيفا أنه لوحظ خلال الفترة الماضية تحركات لداعش داخل مركز الموصل والمناطق المحيط به .