البيئة: ردود أفعال عالمية واسعة بعد مشاركة الرئيس بمؤتمر التنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن ردود الفعل على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، كانت واسعة، موضحة أن ممثلى الاتحاد الأوروبى والأرجنتين وكندا دعموا إعلان شرم الشيخ مدينة للاستثمار فى التنوع البيولوجى، والاتحاد الأوربى أكد سعادته بالتزام مصر بقضايا التنوع البيولوجى، ودعم التوجه للإلتزام ببنود الاتفاقيات بصورة أكثر واقعية.

وأضافت ياسمين، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى المنعقد على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، فى مدينة شرم الشيخ،: ردود الأفعال كانت قوية، أقوى أمام المجتمع المدنى، نتيجة لما أشار إليه الرئيس خلال كلمته أنه لم يتم تحقيق الكثير من بنود تلك الاتفاقية، ونحن كبيئين نعلم أن هناك ضرورة لما أكده الرئيس لبذل جهود أكبر للحفاظ على التنوع البيولوجى، كما أن وجود المحافظين الذين تقع فى نطاق محافظاتهم محميات طبيعية، قدم رسالة قوية للعالم، أن الجميع فى مصر يلتف حول القضايا البيئية.