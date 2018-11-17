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الأمير خالد بن سلمان ينفى مزاعم تواصله مع خاشقجى قبل وفاته

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:28 ص
الأمير خالد بن سلمان ينفى مزاعم تواصله مع خاشقجى قبل وفاته الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية بواشنطن
كتب: محمد الأحمدى
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أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بشأن تواصله مع جمال خاشقجى قبل وفاته أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأى سبب "غير صحيح"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وقال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : للأسف لم تنشر صحيفة الواشنطن بوست ردنا بالكامل، هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة، كان ردنا الكامل كما يلى:

"التقى السفير خاشقجى مرة واحدة شخصيًا فى أواخر شهر سبتمبر من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة، وكانت أخر رسالة أرسلها السفير إليه فى تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017، ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أى أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.

ولم يُجرى السفير الأمير خالد بن سلمان أى محادثةٍ هاتفية معه، ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفى هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعى العام عدة مرات دون جدوى.

وتابع: إن المزاعم الواردة فى هذا التقييم المزعوم غير صحيحة، لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان : كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست كان آخر اتصال لى مع السيد خاشقجى عبر النص فى 26 أكتوبر 2017 . لم أتحدث معه عن طريق الهاتف ولم اقترح أبدا ان يذهب إلى تركيا لأى سبب من الأسباب، وأطلب من الحكومة الأمريكية أن تفرج عن أى معلومات تتعلق بهذه المطالبة.

 


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