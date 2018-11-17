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"الأعلى للجامعات" يتلقى باجتماعه اليوم تقريرا عن الانتخابات الطلابية

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:04 ص
"الأعلى للجامعات" يتلقى باجتماعه اليوم تقريرا عن الانتخابات الطلابية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدورى اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور رؤساء الجامعات من أعضاء المجلس والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس، تقريرا مفصلا من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية والمشرف على الانتخابات الطلابية، عن العملية الانتخابية وتنصيب رؤساء اتحادات الجامعات على مستوى الجمهورية، كما يناقش المجلس وضع خطة متكاملة للأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

 

 


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الاعلى للجامعات

التعليم العالى

الانتخابات الطلابية




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