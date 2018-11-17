video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:28 م
ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 17-11-2018 بقيمة 3 جنيهات ليواصل الذهب صعوده لليوم الثالث على التوالى، ويصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى مصر 611 جنيها.
 
 
جاء ارتفاع سعر الذهب فى مصر عقب تحرك سعر أوقية الذهب بقيمة 6 دولارات ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 523.75 جنيه
عيار 21: 611 جنيها
عيار 24: 698.25 جنيه.
الجنيه الذهب: 4888 جنيها
الأوقية : 1221 دولارا
 
 
أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من "اليوم السابع" بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع أسعار الذهب 150 قرشا وعيار 21 يسجل 608 جنيهات للجرام

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

الذهب

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ غدًا قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

محمد صلاح يستمع لأغنية "هدد" بعد مباراة مصر وتونس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

إخلاء سبيل مالكة حضانة التعذيب و مشرفتين بكفالة 500 جنيه

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

"مصر للطيران": إقلاع طائرة الشهيد ساطع النعمانى من لندن لنقله إلى القاهرة

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

إنفوجراف..كيف ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ5.3% خلال الربع الأول من 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة