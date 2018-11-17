ارتفاع سعر الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 17-11-2018 بقيمة 3 جنيهات ليواصل الذهب صعوده لليوم الثالث على التوالى، ويصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى مصر 611 جنيها.

جاء ارتفاع سعر الذهب فى مصر عقب تحرك سعر أوقية الذهب بقيمة 6 دولارات ليواصل الذهب تعافيه عقب موجة من الانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة قوة الدولار الأمريكى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 523.75 جنيه

عيار 21: 611 جنيها

عيار 24: 698.25 جنيه.

الجنيه الذهب: 4888 جنيها

الأوقية : 1221 دولارا

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من "اليوم السابع" بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل.