اتحاد عمال نقابات مصر: المشروعات القومية قاطرة التنمية بمجال تشغيل الشباب

كتب محمود راغب

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المشروعات القومية هى قاطرة التنمية فى مجال تشغيل الشباب من خلال توفير العديد من فرص العمل، التى تساهم بشكل كبير في خفض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال الملتقى القيادى النقابى لقطاع شمال الصعيد، حول مستقبل الحركة النقابية في ظل الاقتصاد الحر، والذي نظمته النقابة العامة في محافظة بني سويف، ضمن عدد من اللقاءات التي تنظمها النقابة في عدد من محافظات الجمهورية، للتعرف على مشكلات العاملين فى قطاع البناء والأخشاب، والعمالة غير المنتظمة، ووضع حلول متكاملة لها.



وشدد على ضرورة العمل على خفض أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن تخفيض الأسعار يساهم فى إنجاز الأعمال الخاصة بقطاع البناء والأخشاب، وهو ما سيكون له بالغ الأثر أيضا في توفير مزيد من فرص العمل.



وطالب الجمل، بضرورة التنسيق والتشاور بين وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، لإيجاد آلية لتطبيق قرار وزارة الصحة بتوفير الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التنسيق في الإطار المحلى لدعم مطالب العمالة غير المنتظمة.



