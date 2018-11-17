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إخلاء سبيل موظف بعد اتهامه بهتك عرض طفلة 4 سنوات فى طوخ

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:43 م
إخلاء سبيل موظف بعد اتهامه بهتك عرض طفلة 4 سنوات فى طوخ حبس -ارشيفية
كتب نيفين طه
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قررت نيابة طوخ برئاسة المستشار أحمد الميهي، اخلاء سبيل موظف بعد اتهامه بهتك عرض طفله عمرها 4 سنوات.
 
كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من "م" والد الطفلة تدعى "هـ" 4 سنوات، بقيام المدعو "م" 45 عامًا، موظف باستدراج ابنته الطفلة إلى إحدى الحدائق ، وجريدها من ملابسها وهتك عرضها.
 
وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قدوم المجني عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها في المنزل واستدرجها بحجة إعطائها برتقال من حديقة ملكه وعندما ذهبت معه جردها من ملابسها وقام بملامسة أجزاء حساسة، وهتك عرضها وبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل.
 
وعندما روت الطفلة لوالديها ما حدث توجها بها إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم واحيل للنيابة التي أصدرت قرارها السابق. 
 
 
 
 

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