إحباط تهريب 43 ألف لتر بنزين وضبط 1.450 طن سلع فاسدة

كتب محمود عبد الراضي - ديتا الحسيني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة فى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهودها عن ضبط (88) قضية ضبط خلالها (222,935 طن – 70,780 ألف لتر – 27,019 ألف قطعة – 28,242 ألف عبوة)، أبرزها ضبط مدير مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز ، بدائرة مركز شرطة الصف (بالجيزة) لقيامه بالتلاعب بأرصدة الدقيق البلدى المدعم ، وإنقاص وزن الشكائر عند التعبئة بكمية قدرها 750 جرام فى الشيكارة زنة (50 كيلو جرام) ، وتم ضبط كمية قدرها (120طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل عبوات ، تمهيداً لتوزيعها على المخابز ، وتحقيق أرباح غير مشروعة).

وتم ضبط المدير المسئول عن محطة وقود للسيارات "غير مرخصة" ، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية (بالجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة ، بلغت نحو (43 ألف لتر "بنزين 80 ، 92 ") ، تمهيداً لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط تاجر سلع غذائية، وقائد سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بالإسكندرية) لحيازته وتوزيعه كميات من منتجات الألبان "جبن" ، وزنت نحو (1,450 طن) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.