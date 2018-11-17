video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 17 نوفمبر 2018 06:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط تهريب 43 ألف لتر بنزين وضبط 1.450 طن سلع فاسدة

السبت، 17 نوفمبر 2018 05:18 م
إحباط تهريب 43 ألف لتر بنزين وضبط 1.450 طن سلع فاسدة سلع غذائية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - ديتا الحسيني
إضافة تعليق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة فى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهودها عن ضبط  (88) قضية ضبط خلالها (222,935 طن – 70,780 ألف لتر – 27,019 ألف قطعة – 28,242 ألف عبوة)، أبرزها ضبط  مدير مطحن لإنتاج الدقيق البلدى المستخدم فى صناعة الخبز ، بدائرة مركز شرطة الصف (بالجيزة) لقيامه بالتلاعب بأرصدة الدقيق البلدى المدعم ، وإنقاص وزن الشكائر عند التعبئة بكمية قدرها 750 جرام فى الشيكارة زنة (50 كيلو جرام) ، وتم ضبط كمية قدرها (120طن دقيق بلدى مدعم معبأ داخل عبوات ، تمهيداً لتوزيعها على المخابز ، وتحقيق أرباح غير مشروعة).

وتم ضبط  المدير المسئول عن محطة وقود للسيارات "غير مرخصة" ، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية (بالجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من المواد البترولية المدعمة ، بلغت نحو (43 ألف لتر "بنزين 80 ، 92 ") ، تمهيداً لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط  تاجر سلع غذائية، وقائد سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بالإسكندرية) لحيازته وتوزيعه كميات من منتجات الألبان "جبن" ، وزنت نحو (1,450 طن) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لبيعها بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط ألفين قطعة سلاح بينها جرينوف و198 بندقية و24 كيلو هيروين × 10 أيام

التموين

الداخلية

حوادث

حملات امنية

وقود

بنزين

سلع غذائيه




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة