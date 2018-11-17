إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات نادى بلدية المحلة للنيابة

الغربية – مصطفى عادل

قرر مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الرياضى برئاسة المحاسب مصطفى السامولى، تعيين اللواء جلال محمد فراج مديرا لأمن النادى وإعطاءه كافة الصلاحيات لتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة من أعضاء الجمعية العمومية، وإقالة هشام البسيونى من منصب المدير التنفيذى للنادى.

كما قرر مجلس الإدارة، إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مديرية الشباب والرياضة وجميع التجاوزات إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بالتجاوزات للحفاظ على حقوق وممتلكات الجمعية العمومية.

كما قرر مجلس إدارة النادى، فتح باب التقدم لشغل منصب المدير التنفيذى للنادى على أن يقوم المكتب التنفيذى بتحديد الشروط ومواعيد المقابلات، كما تقرر تكليف مصطفى رشدى بمهام القائم بأعمال المدير التنفيذى لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير تنفيذى جديد فى موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم، كما تقرر صرف منحة المولد النبوى الشريف لكل العاملين بالنادى.