video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات نادى بلدية المحلة للنيابة

السبت، 17 نوفمبر 2018 11:33 م
إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات نادى بلدية المحلة للنيابة نادى بلديه المحله
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق
قرر  مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الرياضى برئاسة المحاسب مصطفى السامولى، تعيين اللواء جلال محمد فراج مديرا لأمن النادى وإعطاءه كافة الصلاحيات لتحقيق الأهداف الأمنية المرجوة من أعضاء الجمعية العمومية، وإقالة هشام البسيونى من منصب المدير التنفيذى للنادى.
 
كما قرر مجلس الإدارة، إحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مديرية الشباب والرياضة وجميع التجاوزات إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بالتجاوزات للحفاظ على حقوق وممتلكات الجمعية العمومية.
 
كما قرر مجلس إدارة النادى، فتح باب التقدم لشغل منصب المدير التنفيذى للنادى على أن يقوم المكتب التنفيذى بتحديد الشروط ومواعيد المقابلات، كما تقرر تكليف مصطفى رشدى بمهام القائم بأعمال المدير التنفيذى لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير تنفيذى جديد فى موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم، كما تقرر صرف منحة المولد النبوى الشريف لكل العاملين بالنادى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تحقق فى إهدار 47 مليون جنيه بنادى بلدية المحلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

نادى بلديه المحله




لا تفوتك
غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

غدا طقس معتدل بكافة الأنحاء نهارا بارد ليلا والعظمى فى القاهرة 25 درجة

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

ننشر حيثيات تأييد إعدام 20 متهما والمؤبد والمشدد لـ114 أخرين بـ"مذبحة كرداسة"

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"سيمفونية الحياة" تعزف بشرم الشيخ.. السيسى يشارك بافتتاح مؤتمر التنوع البيولوجى.. وزيرة البيئة: فخورة كونى أول امرأة عربية ترأس حدثا عالميا وتبنينا مشروعات لوقف تلوث النيل.. وسفير المكسيك: سنحقق هدفنا بدعم مصر

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

"ليلة فك العقد".. منتخب مصر يهزم تونس لأول مرة منذ 16 عاماً.. المغرب يصنع التاريخ بأول انتصار على الكاميرون.. وحكيم زياش ينهى لعنة عمرها 32 سنة.. وهولندا تكسر صمود فرنسا بثنائية فى دورى الأمم الأوروبية

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صورة نادرة لتذكرة لقاء التأهل إلى كأس العالم 1990 بإيطاليا.. بجنيهين فقط

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

صور.. إطلالات النجمات على السوشيال ميديا see through ودانتيل وكروازيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة