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إجراء الكشف الطبى على 2000 شخص بقافلتين بكفر الشيخ

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:15 م
إجراء الكشف الطبى على 2000 شخص بقافلتين بكفر الشيخ قافلة طبية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قرية 65 الخاشعة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وقرية الصافية التابعة لمركز دسوق، قافلتين طبيتين لإجراء الكشف الطبى على المرضى ، القافلة الأولى لحزب مستقبل وطن، والقافلة الطبية الثانية لمديرية الصحة بكفر الشيخ .

وأجريت الكشف الطبى بقرية 65 الخاشعة ضمن مبادرة "صحتك تهمنا " على 300 حالة وإعطائهم أدوية مجانية، تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب سيد أحمدعيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة ، بحضور اللواء حسام خليفة أمين عام الحزب وعصام وهبة امين الاعلام.

وأجرى الكشف الطبى بقافلة مديرية الصحة بقرية الصافية على 1700شخصاً فى كافة التخصصات وتم صرف العلاج المجانى لهم .

أكد عمرو سعد ، أمين لجنة الإعلام بحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ ، تعددت القوافل الطبية بقرى محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة " صحتك تهمنا ، وتم إجراء الكشف الطبى خلال 5 حملات على 1900 حالة وتم صرف الأدوية لهم مجاناً ، وإجراتء التحاليل الطبية لهم .

وأضاف الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة ، للـ "اليوم السابع"، إن المديرية تسير القوافل الطبية لقرى المحافظة بالتعاون مع مجالس المدن ضمن خطة وزارة الصحة لتيسير تلك القوافل، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى فى كافة التخصصات ، واتخاذ الإجرءات الخاصة بعلاج المرضى على نفقة الدولة .

 


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