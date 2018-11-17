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أمهات مصر: 99% من نشرات محذوفات المناهج لم تصل المدارس

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:39 م
أمهات مصر: 99% من نشرات محذوفات المناهج لم تصل المدارس طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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قال خالد صفوت مؤسس ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إنه رغم أعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إرسال نشرات بالأجزاء المحذوفة إلى المدارس إلا أن نسبة كبيرة منها لم تصل فعليا.

 

وأكد خالد صفوت أن 99% من نشرات المحذوفات لم تصل عدا وصول نشرة محذوفات مادة العلوم فقط مؤكدين أنها دروس للإطلاع فقط وليس حذفا

 

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم متمثلة فى رئيس قطاع التعليم العام بسرعة إرسال النشرات إلى المديريات و متابعة وصولها للإدارات والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات ضد من يخالف، كما طالبوا بسرعة نشر نشرات المحذوفات فى وسائل الإعلام و على الموقع الرسمى لوزارة التربية و التعليم واستغلال وسائل التكنولوجية الحديثة فى الإرسال و الاستقبال بدلا من انتظار الوسائل التقليدية القديم والروتين الإدارى.

 

وطالب أولياء الأمور ثورة بضرورة العمل الجاد والاهتمام بشكوى ومشاكل أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب من أجل الحد من انتشار الشائعات وغضب الأسر المصرية تجاه ملف التعليم و الذى يشغل الرأى العام كونه ملف يمثل مصير و مستقبل أبنائهم.


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