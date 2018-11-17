أمن القاهرة: ضبط 14 بائعا و46 مخالفة إشغال طريق ورفع 9 عربات مأكولات

كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 46 مخالفة إشغال طريق، وضبط 14 بائع جائل، ورفع 4 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، و4عدم حمل شهادة صحية، وتحرير محضر تلوث بيئة، و33 محاضر إدارة بدون ترخيص، 6 لافته إعلانات، ورفع 4 عربات فول، وفاترينة لبيع المأكولات.

وفي مجال المرور، تم ضبط 2327 مخالفة كلبش، و32 تعطيل حركة المرور، و810سحب تراخيص، و3167 مخالفات نموذج 125، و16طمس لوحات، 68أنتظار في الممنوع، 43 دون رخصة قيادة، 41 بدون رخصة تسيير، 31حجز درجات نارية، 8 مركبات بدون لوحات ،5توك توك، تصالح 39 – 3 سيارة محجوزة – 21 ملصقات ومعلقات ، 20 حظر سير النقل - 176 انبعاث دخان - 28 طمس لوحات).