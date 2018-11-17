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أكثر من ألفى سائح يصلون مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية

السبت، 17 نوفمبر 2018 02:37 م
أكثر من ألفى سائح يصلون مطار القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والسياحية سائحين
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال الساعات القليلة الماضية وصول أكثر من ألفى سائح عربى وأجنبى من المدن السياحية المصرية والعواصم العربية والعالمية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية.
 
 
وشهد المطار وصول 109 رحلات دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، التى شملت جنسيات من دول الصين واندونيسا واليابان وتايوان وبلجيكا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وصول مجموعات سياحية أخرى قادمة من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان، وعدد من البلدان العربية منها الإمارات العربية المتحدة والعراق والبحرين والكويت.
 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بانهاء اجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقامتهم. 
 
 

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