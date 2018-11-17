كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم السبت 17-11-2018، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل، بعدما ختمت أسبوعها امس مرتفعه بواقع 1.3 %، عن التسوية السابقة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.96 دولار للبرميل بعدما اختتمت اسبوعها مرتبعها بما يعادل 0.9 %.







ويأتى ذلك وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية فى الإنتاج الأمريكى.





توقعات بخفض الإنتاج



وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسى من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث فى عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

وتريد السعودية أن تقلص أوبك الإمدادات بنحو 1.4 مليون برميل يوميا، أى ما يعادل نحو 1.5 % من الإمدادات العالمية، وفقا لما قالته مصادر لرويترز خلال الأسبوع الجاري.

وستكون السعودية راغبة فى مشاركة روسيا كما حدث عندما جرى خفض المعروض بشكل مشترك بداية من يناير 2017، على الرغم من أن روسيا لم تتعهد إلى الآن بتجديد أى إجراء مشترك.





إنتاج قياسى للولايات المتحدة



وبينما تفكر أوبك فى تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضى عند 11.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، وزاد الإنتاج الأمريكى بنحو 25 % منذ بداية العام الجاري.

والإنتاج الأمريكى القياسى يعنى أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت أكبر ارتفاع أسبوعى فى نحو عامين.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى التاسع من نوفمبر تشرين الثانى إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2017.



