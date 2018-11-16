16 ألف موافقة أصدرتها «الصحة» لنقل وزرع الأعضاء.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان "16 ألف موافقة أصدرتها «الصحة» على نقل وزرع الأعضاء البشرية"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، تفاصيل 16 ألف موافقة أصدرتها «الصحة» على نقل وزرع الأعضاء البشرية.. رئيس العلاج الحر والتراخيص الطبية: إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بالتوقيع على إقرار بتطبيق قرار الفيزيتا.. وإنهاء أسطورة الترخيص مدى الحياة والتجديد كل 5 سنوات.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ حسن إبراهيم أحد مؤسسى القناة القطرية فى حوار خاص لـ «اليوم السابع»: «الجزيرة » بها رقيب يُكفر من يعارض أفكار «الإخوان».. حوارات يسرى فودة مع قيادات «القاعدة » كانت تتم تحت تأمين المخابرات القطرية والباكستانية.. الإخوان سيطروا على القناة بعد الغزو الأمريكى للعراق.. «الجزيرة مباشر مصر» كانت موجهة ضد القاهرة.. وتسجيلات بن لادن تعرض بموافقة السفارة الأمريكية بعد المونتاج

ـ وزير الأوقاف: مشهد يعكس الوحدة الوطنية.. كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يفتتح مسجداً ويستمع لجزء من الخطبة

ـ بدعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خالد إمام من مشرف إنتاج لصاحب مصنع ملابس بالمنوفية

ـ ترحيب عربى واسع ببيان النائب العام السعودى فى قضية خاشقجى.. مصر تدعو للالتزام بالمسار القانونى بعيداً عن التسييس.. والإمارات: السعودية تبقى دولة العدالة

ـ 16 ألف موافقة أصدرتها «الصحة» على نقل وزرع الأعضاء البشرية.. رئيس العلاج الحر والتراخيص الطبية: إلزام العيادات والمستشفيات الخاصة بالتوقيع على إقرار بتطبيق قرار الفيزيتا.. وإنهاء أسطورة الترخيص مدى الحياة والتجديد كل 5 سنوات

ـ كيف يقضى النجوم الغائبون أوقاتهم؟.. تفاصيل أول لقاء لشريهان بالجمهور.. وأسرار عودة شهيرة للتمثيل

ـ اتجاه لتعديل عقود كهربا وجنش.. مفاجأة.. شرط جزائى يمنح شيكابالا حق العودة للزمالك فى يناير مجاناً

ـ لجنة عليا لمتابعة «ضخ الأسطوانات » لتفادى أزمة البوتاجاز طوال الشتاء.. « المصيلحى »: التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى ساهم فى تقليل الضغط على البوتاجاز

ـ الحكومة تؤكد: لا مساس بمجانية التعليم.. لا صحة لفرض ضرائب على أرباح البورصة.. ولا طرح لعملات معدنية فئة 10 و 50 و 100 جنيه

ـ "عبد العال": المصريون واجهوا التحديات وأعادوا بناء مؤسساتهم الوطنية

ـ القوى العاملة: الثلاثاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

ـ "التعليم" تتسلم كشوف بـ200 طالب ثانوية بـ"المدارس المزيفة"

ـ قوافل "الداخلية" تجوب القرى والنجوع لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين



