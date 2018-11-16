ويكيليكس: توجيه الاتهام لجوليان أسانج فى الولايات المتحدة

واشنطن (أ ف ب)

ذكر موقع ويكيليكس مساء أمس الخميس، أن مؤسسه جوليان أسانج الذى قام بنشر وثائق سرية أمريكية فى 2010 تم توجيه الاتهام له فى الولايات المتحدة.

وقال الموقع إن مدعين كشفوا عن غير قصد وفى إطار قضية أخرى غير متصلة، وجود ذلك الاتهام السرى.

ولم تعرف بعد طبيعة الاتهام الموجه لأسانج.

وكتب ويكيليكس على تويتر "وزارة العدل الأمريكية تكشف عن غير قصد وجود تهم سرية (أو مسودة لتلك التهم) ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، فى خطأ قطع-ولصق على ما يبدو فى قضية غير متصلة وأيضا فى المنطقة الشرقية لفيرجينيا".

والتهم ضد أسانج التى لا تزال سرية كشفت عنها مساعدة المدعى الأمريكى كيلين دواير لدى تقديمها وثائق للقضية غير المتصلة وحضت القاضى على إبقاء الملف مغلقا.

وكتبت دواير "نظرا لتعقيدات المدعى عليه والدعاية المحيطة بالقضية، فإن ما من إجراء آخر يسمح على الأرجح بالمحافظة على سرية حقيقة توجيه الاتهام لأسانج"، بحسب واشنطن بوست.

وكتبت دواير فى وقت لاحق إن التهم "يجب أن تبقى سرية إلى حين توقيف أسانج".

وتنبهت وسائل الإعلام الأمريكية مساء الخميس، إلى الكشف غير المقصود عن الاتهام إثر تغريدة من سيموس هيوز، نائب مدير "البرنامج حول التطرف" فى جامعة جورج واشنطن. ويعرف بأنه يتابع قضايا المحكمة عن قرب.