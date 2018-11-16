video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 16 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الشباب يشهد فعاليات مشروع "ألف فتاة ألف حلم" بالأقصر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 11:35 ص
وزير الشباب يشهد فعاليات مشروع "ألف فتاة ألف حلم" بالأقصر وزير الشباب والرياضة خلال الفعاليات
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، بالمدينة الشبابية بالطود جنوبي محافظة الأقصر، فعاليات مشروع " ألف فتاة ألف حلم" والذى نفذته الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى؛ لتعليم المهارات الأساسية فى كرة القدم لفتيات الصعيد، وفى إطار الاحتفال بمرور 80 عاماً على إنشاء المجلس الثقافى البريطاني بمصر.
 
ويهدف المشروع إلى تعليم كرة القدم لعدد ألف فتاة ضمن "برنامج تنمية المهارات الأساسية"، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم، ويعمل بالمشروع 40 مدرب ومدربة، ويتولى كل مدرب ومدربة تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم ليصبح اجمالى المستفيدين من المشروع 1000 فتاة، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.
 
كما شهد وزير الشباب والرياضة مهارات 400 فتاة من صعيد مصر في ختام البرنامج ، وذلك بملعب كرة القدم القانونى بالمدينة الشبابية بالأقصر بحضور السيدة اليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني، والسيد اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام محافظة الاقصر، وعدد من قيادات الوزارة منهم اللواء اسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتورة سونيا دنيا مدير الادارة العامة لبرامج القاعدة الشعبية، وحفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.
 
وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأهداف المشروع والتى ترتكز على مبدأ نشر الممارسة الرياضية بين فتيات الصعيد من خلال تعليمهم لمهارات كرة القدم فى شراكة مثمرة مع المجلس الثقافى البريطانى بمصر، مؤكداً على تعزيز أطر التعاون مع المجلس الثقافي البريطانى فى الفترة المقبلة فى تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات فى جميع المحافظات انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الشباب، وأعلن عن التنسيق لتنظيم دورى في كرة القدم للفتيات خريجات مشروع الألف فتاة ألف حلم ، وذلك من خلال التعاون بين الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم ، والمجلس الثقافى البريطاني. 
 
ومن جانبها، قالت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "إنه لأمر رائع أن نرى تأثير هذا المشروع على الفتيات - وخاصة تنمية ثقتهم بأنفسهن"، مضيفة إنه على مدى ثلاثة أيام نستكشف جوانب مختلفة من عمل المجلس الثقافي البريطاني في مصر: تاريخنا، تدريس اللغة الإنجليزية وعقد الامتحانات وبرامجنا في الرياضة والفنون والعلوم.
 
كما قام الوزير بتوزيع شهادات اجتياز المشروع للفتيات المشاركات من محافظات الصعيد والمدربين، وسط حضور مجموعة من الفتيات المستفيدات من البرنامج، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالأقصر.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الشباب والرياضة يشارك فى مسيرة مشى بمحافظة الأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

وزير الشباب والرياضة

اخبار مصر

مشروع الف فتاة الف حلم

اخبار المحافظات




لا تفوتك
غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

غلق جزئى لكوبرى الجلاء فى الاتجاهين اليوم وحتى الأحد

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

السلطات السعودية تحقق مع "مختل عقليا" بعد قتله صيدلى مصرى بـ"جازان"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة لمدة 5 ساعات

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

حسام غالي يستقيل من عمله في الأهلي.. وفضل يعتذر عن الاستمرار

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة