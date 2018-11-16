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وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد طوخ الأقلام بالسنبلاوين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:05 م
وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد طوخ الأقلام بالسنبلاوين خلال الافتتاح
الدقهلية شريف الديب
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد الصحابة بقرية طوخ الأقلام بمركز السنبلاوين. 
 
وأعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره العميق لجهود محافظ الدقهلية، التي يبذلها في مختلف القطاعات بالمحافظة، كما أشاد بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة من أجل تنفيذ عدد من المشروعات في مقدمتها مساكن سندوب والموقف المجمع بالمنصورة.
 
وأكد وزير الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرعى بنفسه المشروعات الاجتماعية التي يتم تنفيذها للأسر والمناطق الأولى بالرعاية، مضيفًا: "لولا الدعم الذي وجه به الرئيس لتنفيذ مساكن سندوب ما استطعنا البدء في إجراءات تنفيذها".
 
 
من جانبه، وجه محافظ الدقهلية الشكر لوزير الأوقاف على زيارته كما أشاد بالجهود الذاتية ودعم أهل الخير والمجتمع المدني للمشروعات بالمحافظة. 
 
يذكر أن مسجد الصحابة أقيم بالجهود الذاتية وبلغت تكلفته مليون ونصف المليون جنيه وتبلغ مساحته 350 مترًا.
 
حضر الافتتاح المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأوقاف بالدقهلية.
 
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