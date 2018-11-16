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وزيرة الهجرة تعزى أسرة ضحية واقعة القتل بالسعودية وتعد بسرعة عودة الجثمان

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 01:01 ص
وزيرة الهجرة تعزى أسرة ضحية واقعة القتل بالسعودية وتعد بسرعة عودة الجثمان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتب - محمود راغب
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تابعت على الفور واقعة مقتل الصيدلى المصرى فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، لافته إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة .
 
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج،  فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنها على الفور تواصلت مع أسرته فى القاهرة وقدمت لهم التعازى، لافتة إلى أن أسرة الفقيد طلبت عودة الجثمان فى أسرع وقت .
 
وأكدت الوزيرة أنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة الجثمان التواصل مع القنصلية المصرية باكرا لمتابعة الواقعة وإنهاء كافة إجراءات عودة الجثمان.
 
يذكر أن صيدليا مصريا قد قتل فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، مساء الخميس، على يد "مختل عقلى" بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية منذ قليل، مشيرة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم ويتم التحقيق معه.
 
 
 

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