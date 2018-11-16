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وزيرة الهجرة تزور أسرة الصيدلى المصرى ضحية حادث "جازان " لتقديم واجب العزاء

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:45 م
وزيرة الهجرة تزور أسرة الصيدلى المصرى ضحية حادث "جازان " لتقديم واجب العزاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب- محمود راغب
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زارت صباح اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووكيل نقابة الصيادلة، أسرة الصيدلي المصرى "أحمد طه" الذى راح ضحية حادث القتل المؤسف بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمسكنهم فى حى عين شمس بالقاهرة، حيث قدمت المواساة والتعزية لأهل الفقيد وأكدت على ثقتنا في الإجراءات القانونية بالسعودية وعلى قصاص القضاء من القاتل، وطمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال الزيارة، أن الشاب المصرى قتل غدرا أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني، حيث إنه تم إلقاء القبض عليه وهو محتجز في أحد السجون وستتم معاقبته وفقا للقانون دون تمييز، مشيرة إلى أنه منذ موقوع الحادث وهناك تنسيق للجهود بين وزارة الهجرة والسفارة المصرية بالسعودية بالإضافة إلى نقابة الصيادلة فى مصر.

كما نقلت الوزيرة تعازى الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إلى أسرة الشاب وتضامنهم معها.

وخلال الزيارة تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع السفير نصر زغلول سفير مصر بالرياض، والذى بدوره تقدم بخالص تعازيه للأسرة، مستعرضا جهود السفارة التي تحركت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث المؤسف.

كما استمع السفير المصرى بالرياض لكل طلبات واستفسارات أسرة الصيدلي المصري والتي تمثلت في القصاص من القاتل وجمع متعلقات المتوفي وإجراءات نقل الجثمان، مؤكدا أن الإجراءات الجنائية تسير وأنه على ثقة فى العدالة بالمملكة، مضيفا أنه سيتم إرسال مندوب من السفارة إلى "جازان" لمتابعة إجراءات نقل الجثمان، إلى جانب التواصل مع أصدقاء المتوفى لجمع متعلقاته الشخصية.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد تواصلت صباح اليوم مع السفارة المصرية بالرياض لمتابعة تداعيات الحادث، خاصة إجراءات سرعة نقل جثمان الفقيد ومتابعة محاسبة القاتل جنائيا.
 


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