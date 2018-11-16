وزيرا الإنتاج الحربى والصناعة يناقشان تنفيذ مشروع منطقة أبو زنيمة الصناعية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

أشار العصار إلى أن هذا اللقاء ناقش أخر تطورات العمل بالمشروع، والتى تمت على ضوء مذكرة التفاهم التى سبق وأن تم توقيعها بين كل من ( الهيئة القومية للإنتاج الحربى، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، محافظة جنوب سيناء، ومجموعة "CGCOC" الصينية)، بغرض تحقيق أقصى استفادة مادية وصناعية، وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام التى تتميز بها المنطقة، حيث أنه يتوفر بها مواد خام تدخل فى صناعة الزجاج والرخام والجرانيت والأسمنت والجبس والسيراميك، ومواد أخرى تدخل فى الصناعات التعدينية من حديد ومنجنيز، وكذا مواد تدخل فى صناعة البتروكيماويات، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي تضع كافة الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية بالشركات والوحدات التابعة لها لصالح نجاح تنفيذ هذا المشروع، بما يساهم فى الاستفاده الكاملة من هذه الثروات الطبيعية، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى، فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر-2030.

وأشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سوف تعمل على تذليل أى عقبات تعترض تنفيذ الخطوات المستقبلية لبدء هذا المشروع القومى، والذى يساهم فى زيادة التعاون التجارى والصناعى بين مصر والصين، وبما يساعد على زيادة الاستثمارات الصينية فى المشروعات القومية والتنموية للدولة، ويدعم التصدير للدول الأفريقية والدول المحيطة.

وقد أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة قد وفرت جميع الإمكانيات التى تساعد على نجاح مشروع تنمية المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، والذى سيمثل طفرة حضارية وصناعية للمحافظة، وزيادة توفير فرص الاستثمار، وأنه يتطلع إلى بدء العمل بها، واستغلال كافة الموارد المتاحة، لتعظيم العائد الاقتصادى للمحافظة، والذى سيساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويفتح مجالات لتوطين الأفراد بالمحافظة.

وقد تم خلال اللقاء مراجعة كافة الإجراءات التى تمت وكذلك الاتفاق على الخطوات المقبلة لتنفيذ المشروع واستغلال الاتفاق التجارى الذى تم توقيعه على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين فى شهر سبتمبر الماضي ، وفى نهاية اللقاء اتفق الوزراء على استمرار التواصل من خلال لجنه مشكلة من المسؤلين عن تنفيذ المشروع لمتابعة سير العمل بالمشروع.



