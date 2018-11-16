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وزارة التضامن: لا صحة لما تردد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:50 ص
وزارة التضامن: لا صحة لما تردد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول بدء وزارة التضامن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.
 
وأكدت الوزارة أنها لم تتخذ أى إجراءات بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأن قضية العلاوات الخمس مازالت قيد النظر أمام القضاء، وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به فى هذه القضية، مُشددةً على حرصها التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط بين أصحاب المعاشات.
 
 

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