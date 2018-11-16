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نقيب الزراعيين: صرف 30 مليون جنيه دفعة معاشات للمستحقين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 10:30 ص
نقيب الزراعيين: صرف 30 مليون جنيه دفعة معاشات للمستحقين الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس
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 قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن النقابة قامت بصرف دفعه معاشات بإجمالي حوالي 30 مليون جنية للمستحقين للمعاش.
 
 وأوضح خليفة، فى بيان، أن صندوق المعاشات يعاني عجز حوالي 500 مليون جنية متأخرات لاصحاب المعاشات حوالي 38 شهر وان عدد المستحقين للمعاش 186 الف مستفيد من المعاش وان مجلس النقابة الحالي منذ انتخابة ويعمل جاهدا علي الوفاء بمستحقات من خلال زيادة المتحصلات الخاصة بصندوق دعم المعاشات وضبط الإنفاق داخل النقابة وفروعها والبدء في اداره الأصول المملوكة للنقابة اداراة استثمارية بدلا من الادارة الذاتية غير الجيدة لتلك الأصول مما يساعد في تنمية موارد النقابة.                  
 
 وناشد نقيب الزراعيين مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل بعض مواد القانون 13 لسنه 1966 الخاص بنقابة المهن الزراعية حيث سبق لمجلس النقابة التقدم بتعديل بعض مواد القانون تتماشي مع التحديات الحالية.
 
 

 


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