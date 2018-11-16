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نائب وزير الكهرباء يفتتح غدا معرض "إليكتريكس"

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:56 م
نائب وزير الكهرباء يفتتح غدا معرض "إليكتريكس" المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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يفتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا السبت المعرض السنوى "إليكتريكس"، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية والأجنبية التى تعمل فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة داخل مصر.

ويضم المعرض أقساما مختلفة لعرض كل شركة منتاجتها من مهمات الكهرباء سواء المحلية أو الأجنبية.

ومن المقرر أن يلقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة خلال افتتاح المعرض نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

 

 


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