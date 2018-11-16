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نائب محافظ أسوان يتفقد مبادرة مكافحة العمي بمركز شباب بدر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 05:55 م
نائب محافظ أسوان يتفقد مبادرة مكافحة العمي بمركز شباب بدر نائب محافظ أسوان يتفقد مبادرة مكافحة العمي
أسوان - صلاح المسن
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تفقد اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية بمركز شباب بدر ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة العمى والتى سيتم من خلالها الكشف الطبى وإجراء العمليات وتسليم النظارات الطبية مجاناً لحوالى ألف مريض ومريضة من أبناء مدينة أسوان.
 
رافق نائب المحافظ أثناء اطمئنانه على المرضى و مروره على مراحل الكشف الطبى وقياسات النظر الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة وطاهر الكاشف رئيس مركز شباب بدر.
 
وأشاد اللواء سعيد حجازى بالقافلة الطبية لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين والبسطاء من محدودى الدخل والتى تستهدف الكشف الطبى عن أمراض العيون وإجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية بدون أى مقابل، لافتاً إلى أن هذه القوافل تذهب للمواطنين فى أماكن إقامتهم داخل القرى والمدن لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم ، وأيضاً مشقة الانتقال والسفر ليتوازى ذلك مع ما تقدمه المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحكومية من رعاية وخدمة صحية.
 
 

 


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