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مياه القليوبية تعتذر لأهالى الخانكة لقطع المياه.. وتؤكد: تعود خلال ساعتين

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 02:30 م
مياه القليوبية تعتذر لأهالى الخانكة لقطع المياه.. وتؤكد: تعود خلال ساعتين علاء عبد الحليم محافظ القليوبيه
القليوبية إبراهيم سالم
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تقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، بالاعتذار لأهالى مدينة الخانكة لانقطاع مياه الشرب منذ الصباح وذلك لأعمال إصلاح كسر بالخط الرئيسي قطر 600، والتى من المقرر أن تنتهي خلال ساعتين من الآن، موضحة أن الكسر خارج عن إرادة الشركة.
 
 
وأوضحت الشركة، أنه سيتم عودة المياه إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح بالخط الرئيسي، إلى جانب فتح الخطوط لإزالة العكارة التى تنتج عن أعمال الإصلاح.
 
 
وكان أهالي مدينة الخانكة قد شكوا من استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق دون إنذار سابق من شركة مياه القليوبية، مطالبين المسئولين بسرعة إجراء غسيل دوري للمياه وعرض تقارير مدى صلاحيتها للشرب.
 
وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 

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